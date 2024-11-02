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        Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz Gaziantep'te konuştu:

        Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremin etkilediği bölgede son depremzede evine kavuşup kafasını yastığa koyana kadar çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 14:18 Güncelleme: 02.11.2024 - 14:39
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        Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz Gaziantep'te konuştu:
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        Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremin etkilediği bölgede son depremzede evine kavuşup kafasını yastığa koyana kadar çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

        Türk Kızılay tarafından depremzede kadınlara yönelik "İyilikle pişen hayatlar" aşçılık atölyesi düzenlendi.

        Kızılay'a ait Gaziantep Aşevi'nde düzenlenen etkinliğe, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, ünlü şef Somer Sivrioğlu ve depremden etkilenen 6 ilden 34 afetzede kadın katıldı.

        Etkinlikte konuşan Türk Kızılay Başkanı Yılmaz, deprem bölgesinin her anlamda toparlandığını belirterek şöyle konuştu:

        "Son depremzede evine kavuşup kafasını yastığa koyana kadar çalışmalara devam edeceğiz. Deprem bölgesini iyileştirme fazı bir taraftan sosyokültüreli güçlendirme bir taraftan hayatı normale döndürmektir. Bunun yanında meslek edindirme ihtiyacı varsa bunu yerine getirmektir. 'İyilikle pişen hayatlar' projesini hem psikososyal destek hem de meslek edindirme şeklinde düşünebiliriz. Burada deprem bölgesinden gelen kız kardeşlerimiz var. Tabi kadın olunca hepimiz evin mutfağında yemek pişiriyoruz. Profesyonel mutfak daha farklı bir mecra. Bu kurs serimize temel mutfak eğitimiyle başladık."

        Şef Sivrioğlu, katılımcılara kesme-doğrama, yemek pişirme teknikleri, mutfak yönetimi ve gıda güvenliği gibi temel mesleki becerilerini uygulamalı olarak anlattı.

        Sivrioğlu ise projede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başımıza gelen felakette Kızılay'ın ne kadar ihtiyacımız olduğunu gördük. Yemeğin iyileştirici gücünü kullanarak bunu yapmamız çok güzel. Yemek bizim için şifadır. Hayatımızın her anında var." dedi.

        Programın ardından depremzede kursiyerlere sertifika verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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