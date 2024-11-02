Gaziantep'te aranan 55 zanlı yakalandı

İslahiye Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ekim ayında polis ve jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü ile 40 zanlı yakalandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde aranan 55 zanlı yakalandı.

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