Gaziantep'te 1 kişi silahla yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir çiftlikte çalışan kişi silahla yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir çiftlikte çalışan kişi silahla yaralandı.
Gözlühüyük Mahallesi'nde H.D'ye ait çiftlikte çalışan S.H'nin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı S.H ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Ekipler, olay yerinden kaçan H.D'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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