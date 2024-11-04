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        AK Parti Nizip İlçe Başkanı Karakuş yeniden göreve seçildi

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 10:09 Güncelleme: 04.11.2024 - 10:11
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        AK Parti Nizip İlçe Başkanı Karakuş yeniden göreve seçildi
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

        Kültür Merkezinde düzenlenen kongrede tek aday Yakup Karakuş, yeniden ilçe başkanlığına getirildi.

        Karakuş yaptığı konuşmada, Nizip için çok çalışacaklarını söyledi.

        Kongrenin bir şenlik havasında geçtiğini ifade eden Karakuş, kongreye katılım sağlayanlara teşekkür etti.

        Kongreye, AK Parti Gaziantep Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, Milletvekilleri Ali Şahin, Bünyamin Bozgeyik, İrfan Çelikaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Fedaioğlu, MKYK üyesi Mehmet Sait Kirazoğlu, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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