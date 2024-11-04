Gaziantep'te trafik kazasında yaşlı çift öldü, 3 kişi yaralandı
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada bir çift hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada bir çift hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yusuf Ateş idaresindeki 27 NF 888 plakalı otomobil, kırsal Soylu Mahallesi yakınlarında, Naci Kahraman yönetimindeki 27 ARY 957 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Yusuf (83) ve eşi Zelife Ateş ile Naci Kahraman ve diğer 2 yaralı Karkamış ve Nizip devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaşlı çift yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Kahraman'ın da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.