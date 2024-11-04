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        Görevlendirme yapılan Halfeti Belediyesi önündeki taşlı saldırıda 2 polis yaralandı

        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından belediye binası yakınlarında önlem alan polislere yönelik taşlı saldırıda 2 polis yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 17:26 Güncelleme: 04.11.2024 - 17:44
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        Görevlendirme yapılan Halfeti Belediyesi önündeki taşlı saldırıda 2 polis yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından belediye binası yakınlarında önlem alan polislere yönelik taşlı saldırıda 2 polis yaralandı.

        İçişleri Bakanlığınca Halfeti Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapılmasının ardından karara tepki gerekçesiyle belediye binasına girmek isteyen grup, çevrede önlem alan polise yönelik taşlı saldırı gerçekleştirdi.

        Saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Uyarılara rağmen dağılmayan gruba, polis tarafından tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edildi.

        Ara sokaklara kaçan grup üyelerinin bir süre sonra çöp konteynerlerini devirip ateşe verdikleri görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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