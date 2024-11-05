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        İslahiye Kaymakamlığı Korosundan konser

        İslahiye Kaymakamlığı tarafından gelirinin Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışlanacağı Cumhuriyet Bayramı Konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 14:29 Güncelleme: 05.11.2024 - 14:33
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        İslahiye Kaymakamlığı Korosundan konser
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        İslahiye Kaymakamlığı tarafından gelirinin Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na bağışlanacağı Cumhuriyet Bayramı Konseri düzenlendi.

        İslahiye Kaymakamlığı Korosu tarafından hazırlanan ve konser gelirinin Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışlanacağı Cumhuriyet Bayramı Konseri, Yeşilyurt Şehit Gökhan Alıcı Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlendi.

        Konsere, Kaymakam Mehmet Soylu, Garnizon Komutanı Topçu Albay Mehmet Özsoy, Belediye Başkanı Kemal Vural, Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, öğretmenler, siyasi parti, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınlarıyla vatandaşlar katıldı.

        Konserde Atatürk'ün sevdiği türkülerle farklı eserler seslendirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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