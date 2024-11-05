İslahiye Kaymakamlığı Korosundan konser

Konsere, Kaymakam Mehmet Soylu, Garnizon Komutanı Topçu Albay Mehmet Özsoy, Belediye Başkanı Kemal Vural, Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, öğretmenler, siyasi parti, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınlarıyla vatandaşlar katıldı.

İslahiye Kaymakamlığı Korosu tarafından hazırlanan ve konser gelirinin Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışlanacağı Cumhuriyet Bayramı Konseri, Yeşilyurt Şehit Gökhan Alıcı Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlendi.

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