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        Gaziantep'te asayiş olayları geçen yıla göre yüzde 12 azaldı

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yılın 10 ayında kentteki asayiş olaylarının, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12 azaldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 16:01 Güncelleme: 08.11.2024 - 16:08
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        Gaziantep'te asayiş olayları geçen yıla göre yüzde 12 azaldı
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        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yılın 10 ayında kentteki asayiş olaylarının, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12 azaldığını bildirdi.

        Çeber, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Erkoç ile Valilik Fuaye Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, kentteki asayiş istatistiklerini değerlendirdi.

        Alınan tedbirler sayesinde kentte asayiş olaylarının azaldığını dile getiren Çeber, şöyle konuştu:

        "İl genelinde 2023 yılında, kesinleşmiş hapis cezasından aranan 6 bin 304 kişi yakalanmışken, bu yılın aynı döneminde yüzde 43 artışla 9 bin 22 kişi yakalandı. Toplam personel sayısının artırılmasıyla, il genelindeki şok uygulamalarla bu oranın artırılmasını sağladık. Yakalama oranlarında jandarmamız ve emniyetimiz Türkiye'de ilk sıralarda yer alıyor. Verdiğimiz tüm sayılarda, buradaki yakalamanın önemli bir etkisinin olduğunu hatırlatmak isterim. Hapis cezası almış veya uzun süredir aranan şüphelileri yakaladıkça, onlara özgü suç türlerinin azaldığını çok net görüyoruz. Bundan dolayı bu işe ağırlık vermiştik ve tespitimizin doğru olduğunu görüyoruz."

        Bu konudaki çalışmaların devam ettiğini belirten Çeber, "2023'ün ilk 10 ayına göre, bu yıl asayiş olaylarında yüzde 12 azalma oldu. Aydınlatılma oranı ise yüzde 87'den 95'e çıkarılmıştır. Olayları çözdükçe, aranan şahısları yakaladıkça olaylarda ciddi oranda azalma görüyoruz." dedi.

        Çeber, "Narkotik suçlarla mücadelede, emniyet, jandarma bölgesinde geçen yılın aynı dönemine göre operasyon sayısı yüzde 53 artırılmıştır. Yakalanan şüpheli sayısı yüzde 54 artışla 12 bin 179'dan 18 bin 510'a çıkarılmıştır. Tutuklanan zanlı sayısı yüzde 25'lik artışla 1481'den 1844'e çıkarılmıştır. Bu konuya özel önem veriyoruz. Yapacak daha çok işimiz var." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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