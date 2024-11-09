İslahiye Kaymakamı Soylu, asırlık Fatma Tıraş'ı ziyaret etti

Tıraş'a sağlıklı ömür dileyen Soylu, daha sonra mahalledeki vatandaşlarla sohbet etti.

Soylu, Türkbahçe Mahallesi'nde 6 çocuk ve 38 torunu bulunan ve konteynerde yaşamını sürdüren Fatma Tıraş'la bir araya geldi.

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