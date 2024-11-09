İslahiye Kaymakamı Soylu, asırlık Fatma Tıraş'ı ziyaret etti
İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, 114 yaşındaki Fatma Tıraş'ı ziyaret etti.
İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, 114 yaşındaki Fatma Tıraş'ı ziyaret etti.
Soylu, Türkbahçe Mahallesi'nde 6 çocuk ve 38 torunu bulunan ve konteynerde yaşamını sürdüren Fatma Tıraş'la bir araya geldi.
Tıraş'a sağlıklı ömür dileyen Soylu, daha sonra mahalledeki vatandaşlarla sohbet etti.
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