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        Gaziantep'te trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 16:58 Güncelleme: 09.11.2024 - 16:58
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        Gaziantep'te trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Ö.F.K idaresindeki 27 LR 827 plakalı otomobil Atatürk Mahallesi Barazi Caddesinde H.P idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Güllühüyük Mahallesi'nde ise M.F.G idaresindeki 79 ACD 465 plakalı otomobil S.Ş idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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