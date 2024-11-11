İslahiye'de sağlıklı yaşam için fidan dikip pedal çevirdiler
İslahiye Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslahiye Şubesi Kadın Kollarınca sağlıklı yaşama dikkati çekmek için fidan dikimi yapılıp bisiklet turu atıldı.
İslahiye Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslahiye Şubesi Kadın Kollarınca sağlıklı yaşama dikkati çekmek için fidan dikimi yapılıp bisiklet turu atıldı.
Sıdıka Tayyar Hatun Camisi Bahçesine ilçe Müftüsü Dr. Mustafa Demir’in de katılımıyla zeytin fidanı dikimi yapıldı.
Etkinlik kapsamında katılımcılar gençlerle birlikte sağlıklı yaşam için bisikletlere binerek pedal çevirdiler.
İlçe müftüsü Demir, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
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