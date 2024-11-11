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        İslahiye'de sağlıklı yaşam için fidan dikip pedal çevirdiler

        İslahiye Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslahiye Şubesi Kadın Kollarınca sağlıklı yaşama dikkati çekmek için fidan dikimi yapılıp bisiklet turu atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 13:07 Güncelleme: 11.11.2024 - 13:07
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        İslahiye'de sağlıklı yaşam için fidan dikip pedal çevirdiler
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        İslahiye Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslahiye Şubesi Kadın Kollarınca sağlıklı yaşama dikkati çekmek için fidan dikimi yapılıp bisiklet turu atıldı.

        Sıdıka Tayyar Hatun Camisi Bahçesine ilçe Müftüsü Dr. Mustafa Demir’in de katılımıyla zeytin fidanı dikimi yapıldı.

        Etkinlik kapsamında katılımcılar gençlerle birlikte sağlıklı yaşam için bisikletlere binerek pedal çevirdiler.

        İlçe müftüsü Demir, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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