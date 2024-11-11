Gaziantep ve çevre illerde fidanlar toprakla buluşturuldu

Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis ve Şanlıurfa'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğünce Gaziantep Üniversitesi yerleşkesinde etkinlik düzenlendi.

Vali Kemal Çeber, burada, Milli Ağaçlandırma Günü'nün ülkede kurumlar ve vatandaşlar nezdinde önemsenen bir güne dönüşmesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Ağaç dikmenin vatan topraklarını korumak olduğunu ifade eden Çeber, "Nasıl cephede askerimiz vatan toprağını müdafaa etmeye gayret ediyorsa biz de diktiğimiz her bir ağaçla aynı amaca hizmet ediyoruz. Dolayısıyla bugünü çok önemsiyorum. Dikilen her bir ağaç boşa gitmez, bize nefes olur, kurtarılan topraklar, güzel estetik, altında gölgelik olur." dedi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdür Yardımcısı İlkay Günay da bugün kentte 6 farklı noktada 18 bin fidanı toprakla buluşturarak geleceğe nefes olacaklarını kaydetti. Programa Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Feray Yılmaz, Gaziantep Orman İşletme Müdürü Veli Topçu, TEMA Vakfı gönüllüleri, üniversite öğrencileri ile vatandaşlar katıldı. - Adıyaman Merkeze bağlı Kayaönü köyü yakınlarında düzenlenen etkinlikte Vali Osman Varol, kamu kurum temsilcileri ve öğrenciler ormanlık alana fidan dikti.

Varol, gazetecilere, bugün genç, yaşlı, çocuk tüm Adıyamanlılarla binlerce fidanı toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Etkinlik kapsamında kent genelinde 9 noktada 11 bin fidan dikildi. - Şanlıurfa Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi ağaçlandırma sahasında gerçekleştirilen törende, Vali Hasan Şıldak, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Zeki Bayıcı ile çeşitli kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Vali Şıldak ve beraberindekiler fidan dikti.

- Malatya Malatya'da Battalgazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi mevkisindeki törende konuşan Vali Seddar Yavuz, İslam dininin ağaç dikimine verdiği önemi anlatarak, Türk milletinin de bu çerçevede her daim yeşile ve ormana özel bir itina gösterdiğini söyledi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'yı ayağa kaldırmak üzere çalışmalara tüm hızla devam ettiklerini aktaran Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bakanların, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve mülki idare amirlerinin seferber olduğunu dile getirdi.

Kentte kalıcı konut ve işyerlerinin her geçen gün yükseldiğini, geleceğe daha umutla baktıklarını belirten Yavuz, devletin olduğu yerde hiç kimsenin sahipsiz olmadığını, bunu göstermek için hep beraber mücadele ettiklerini söyledi. Vali Yavuz, Anadolu'yu baştan sona ağaçlarla kaplayarak yeşil bir Türkiye'ye erişmek için gayret edeceklerini de dile getirdi. Malatya Orman İşletme Müdürü Osman Kayalar ise şu anda alanda 2 bin 100, Malatya genelinde ise toplamda 15 bin fidanın dikimini gerçekleştireceklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz, kurum ve kuruluşlardan katılımcılar, öğrenciler, izciler fidan dikti. Kızılay Malatya Şube Başkanlığı ise etkinliğe katılanlara çorba ikram etti. - Kilis Kilis'te merkeze bağlı Kocabeyli köyü mevkisinde ise "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" sloganıyla farklı türde 1000 fidan, katılımcılar ve görevliler tarafından alana dikildi. Etkinlikte konuşan Kilis Valisi Yardımcısı Murat Demirbilek, Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğine katılanlara teşekkür etti.

Etkinliğe AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Hatay Orman Bölge Müdür Yardımcısı Veysel Ayyıldız ile protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - Kahramanmaraş Kahramanmaraş'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 37 bin 650 fidan toprakla buluşturuldu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci​​​​​​​, Dulkadiroğlu ilçesindeki Osman Dede Türbesi ağaçlandırma sahasında düzenlenen etkinlikte, 2019 yılında resmi olarak kutlanmaya başlayan Milli Ağaçlandırma Günü kapsamındaki etkinliklerin yeşil vatanı büyüteceğini söyledi.

Türkiye'nin, dünyada orman alanlarını geliştiren ve büyüten nadir ülkelerden biri olduğunu ifade eden Kirişçi, şöyle konuştu: "İddia edilen ve söylenenin aksine yanan orman alanları başka bir amaç için asla kullanılmamaktadır. Hatta tarımsal faaliyetlere daha izin verilmemektedir. Yanan tüm ormanlarımızda ağaçlandırma çalışmalarımız başlar ve tüm ülkemizde bu çalışmalar bu şekilde yürütülmektedir. Son 20 yılda yapılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 7 milyar fidan toprakla buluşturulmuştu."