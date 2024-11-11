Doğanpınar Barajı suyundaki renk değişimi üzerine inceleme başlatıldı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki Doğanpınar Baraj Gölü suyunun renginin yeşile dönmesinin ardından inceleme başlatıldığı bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, baraj gölü suyunda tespit edilen yeşil renkli tabaka üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı teknik ekipler tarafından inceleme yapıldığı kaydedildi.

İncelemede suda alg (yosun) patlaması olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Akabinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı'na gönderilmek üzere sudan numune alınmış, analiz sonuçlarına göre işlem yapılacaktır." denildi.