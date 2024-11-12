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        Gaziantep'te eşini öldüren kişi intihar etti

        Gaziantep'te bir kişi, eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 10:18 Güncelleme: 12.11.2024 - 10:18
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        Gaziantep'te eşini öldüren kişi intihar etti
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        Gaziantep'te bir kişi, eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

        29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi'nde boşanma aşamasındaki Kahraman Bal (26) ile eşi Elif Bal (25) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kahraman Bal, üzerindeki tabancayla eşi Elif'e ateş etti. Zanlı ardından da aynı silahla intihar etti.

        Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, karı-kocanın öldüğünü belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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