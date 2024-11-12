Gaziantep'te eşini öldüren kişi intihar etti

Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, karı-kocanın öldüğünü belirledi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kahraman Bal, üzerindeki tabancayla eşi Elif'e ateş etti. Zanlı ardından da aynı silahla intihar etti.

Gaziantep'te bir kişi, eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

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