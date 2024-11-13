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        Tekvandocu ağabey-kardeş müsabakalara omuz omuza hazırlanıyor

        BEYZA KAYNARPUNAR - Gaziantepli Nazlı Hilal ve Barış Eşiyok kardeşler, tekvando müsabakalarında yeni başarılar elde edebilmek için beraber antrenman yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 11:01 Güncelleme: 13.11.2024 - 11:01
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        Tekvandocu ağabey-kardeş müsabakalara omuz omuza hazırlanıyor
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        BEYZA KAYNARPUNAR - Gaziantepli Nazlı Hilal ve Barış Eşiyok kardeşler, tekvando müsabakalarında yeni başarılar elde edebilmek için beraber antrenman yapıyor.

        Tekvandoya 2015 yılında başlayan ve bu yıl Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan 23 yaşındaki Barış Eşiyok, 16 yaşındaki kardeşi Nazlı Hilal'in de bu branşa başlamasına vesile oldu.

        Türkiye şampiyonu Barış Eşiyok, kardeşi Nazlı Hilal ile birlikte çalışarak yeni yılda yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda altın madalyaya tekrar ulaşmak için tatamiye çıkıyor.

        Barış Eşiyok, AA muhabirine, 9 yıldır tekvandoyla iç içe olduğunu söyledi.

        Antrenörünün tavsiyesi üzerine tekvandoya başladığını belirten ağabey Eşiyok, "Spora başlarken kardeşimi de başlattım. Beraber antrenmanlara gidip geldik. Tekvando branşında esneklik çok önemli. Kardeşim küçüklüğünden beri çok esnekti. Ben de onu tekvandoya yönlendirdim." dedi.

        Barış Eşiyok, kardeşiyle beraber şampiyon olmak için durmadan çalıştıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

        "Kardeşimle antrenmanlara geldiğimizde abi-kardeş ilişkisini bırakıp, burada işimize odaklanıyoruz. Çünkü hedeflediğimiz bir altın madalya var. Artık bu yola koyulduk. Buraya kadar gelmişken bırakmak olmaz. Çok iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum ve bunu en iyi şekilde taçlandırmak istiyoruz. Önümüzde Türkiye Şampiyonası var. Orada şampiyon olduktan sonra hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonu olmak. Kazanmadan bırakmak istemiyoruz. Hedefimiz büyük, yola devam edeceğiz."

        - Nazlı Hilal: "Ağabeyimin bana desteği çok fazla oldu"

        Nazlı Hilal Eşiyok, tekvandoya ağabeyi sayesinde 8 yaşında başladığını ifade etti.

        Antrenmanlarda ağabeyinin her zaman kendine destek olduğunu belirten Nazlı Hilal, "Bazen uzun süren sakatlık dönemlerimiz oluyor. O dönemde antrenmana gelmeme isteğimiz oluyor. Ağabeyimin bana desteği çok fazla oldu. Bundan dolayı kendimi buradaki diğer arkadaşlarımdan daha şanslı hissediyorum. Bazen isteksiz olduğum zamanlarda abim hep 'Emeksiz yemek olmaz, kalk çalış.' diyor. En büyük hayalim şampiyon olmanın yanı sıra abimle beraber aynı kürsüde madalya kaldırmak." ifadelerini kullandı.

        Antrenör Nurullah Celep ise iki sporcunun da çok yetenekli olduğunu ve birbirlerini motive ederek çalıştıklarını söyledi.

        Her iki sporcunun da ilerleyen yıllarda dünya şampiyonluğuna ulaşmak gibi hedefleri bulunduğunu dile geren Celep, "Bunun için çok çalışıyorlar ve birbirlerini sürekli destekliyorlar. Birlikten kuvvet doğar, o yüzden iki kardeş birlikte çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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