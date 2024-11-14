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        Gaziantep Üniversitesi Hastanesi, 2 binden fazla çocuğa "ses" oldu

        OKAN COŞKUN - Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları polikliniğindeki doktorlar, 30 yılda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde işitme kaybı yaşayan 2 binden fazla çocuğu biyonik kulakla tanıştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 11:26 Güncelleme: 14.11.2024 - 11:26
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        Gaziantep Üniversitesi Hastanesi, 2 binden fazla çocuğa "ses" oldu
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        OKAN COŞKUN - Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları polikliniğindeki doktorlar, 30 yılda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde işitme kaybı yaşayan 2 binden fazla çocuğu biyonik kulakla tanıştırdı.

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yenidoğan taramasında işitme testini geçemeyen çocuklar, Gaziantep'teki söz konusu hastanede yer alan kulak burun boğaz hastalıkları polikliniğine yönlendiriliyor.

        Burada tekrar kontrolleri yapılan çocuklar, tomografi ve MR sonuçlarına bakıldıktan sonra cerrahi müdahale için hazırlanıyor. Cerrahi müdahaleyle biyonik kulak takılan çocuklar, bu sayede sesleri duyabiliyor.

        Üniversite yerleşkesinde 30 yıl önce tedavi uygulanmaya başlanan merkezde bugüne kadar 2 bini aşkın çocuk sesle tanıştı.

        Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Aytaç, AA muhabirine, bölgede akraba evliğinin fazla görülmesi nedeniyle bu tür rahatsızlıkların Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi.

        Çocukların biyonik kulak tedavisi sayesinde duymaya başladığını belirten Aytaç, şöyle konuştu:

        "Her doğan çocuğa zorunlu test yapılıyor. Bu test tüm hastanelerde var. Bu testin sonucunda çocuk testten geçemezse bize gelir. Tekrar test yapıp işitme kaybı olup olmadığına bakılır. Çocuklarda ilk 4 yaş içerisinde işitme kaybıyla ilgili tanı konulur. Çocuklar yaşıtlarına göre dilsel ve zihinsel olarak geri kalabilir. Bu konuda özen gösterilip problem varsa çözümü bulunur. Hastalarımızı cihazlandırıp rehabilitasyona alıyoruz. Tomografi ve MR çektirip biyonik kulak işlemlerini yapıyoruz. Yüzde 90'ların üzerinde başarı oranımız var. 2 binden fazla hastayı sağlığına kavuşturduk. Bu hastalarımızın çoğu da hem duyusal olarak hem de konuşma olarak yaşıtlarını yakaladı."

        - "Ailelerin yüzündeki gülümsemeyi görmek yorgunluğumuzu alıyor"

        Doç. Dr. Aytaç, hastaların sağlığına kavuştuklarını görünce mutlu olduklarını ifade etti.

        Bu hastalıkta 4-6 yaş aralığının önemli olduğunu anlatan Aytaç, şöyle devam etti:

        "Çok büyük mutluluk ve bizi motive eden kısmı çocukların sağlıklarına kavuşmalarıdır. Hastaların güler yüzünü görmek de önemli. Ailelerin yüzündeki gülümsemeyi görmek yorgunluğumuzu alıyor. Bölgemizde akraba evliliği fazla ve bu tür yerlerde işitme kaygı görülmesi daha fazla. Bu konuda bilinçli olmak gerekiyor. 4-6 yaşa kadar müdahale edebiliyoruz. Ne kadar erken yapılırsa o kadar önemli. Duymayan konuşmayan çocuklarda beyinsel gelişim biraz da buna bağlıdır. 1. aydan sonra testleri gerçekleştiriyoruz ve en erken tedaviyi yapmaya çalışıyoruz."

        - Aileler umutlu

        Baba Mehmethan Paksoy da yenidoğan taramasında çocuğunun işitme kaybı olduğunu öğrendiklerini belirtti.

        Çocuğunun ameliyatla sağlığına kavuşacağını umut ettiklerini dile getiren Paksoy, şunları kaydetti:

        "Çocuğum doğduktan sonra test yapıldı ve geçemedi. Bir süre sonra tekrar bakalım dediler ve 1 hafta sonra geri geldik ve yine testi geçemedi. Buraya geldik ve doktorlar duymadığını kesinleştirdiler. Çocuğumuz 15 aylık ve ameliyat oldu, başarılı geçtiğini öğrendik. Cihazı taktıktan sonraki dönemi dört gözle bekliyoruz. Doktorlar da olumlu konuştu, inşallah sağlığına kavuşacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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