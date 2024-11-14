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        Gaziantep FK'de iç saha-dış saha "çelişkisi"

        MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'de 11 haftada sahasında yediği 4 golle "az", deplasmanda kalesinde gördüğü 14 golle ise "çok" gol yiyen takım olarak dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 12:19 Güncelleme: 14.11.2024 - 12:19
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        Gaziantep FK'de iç saha-dış saha "çelişkisi"
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        MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'de 11 haftada sahasında yediği 4 golle "az", deplasmanda kalesinde gördüğü 14 golle ise "çok" gol yiyen takım olarak dikkati çekiyor.

        Süper Lig'de oynadığı 11 karşılaşmada 18 gol sonrası meşin yuvarlağı kalesinden çıkaran Gaziantep FK, buna karşılık rakip fileleri 15 kez havalandırmayı başardı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, ligin ilk haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yendiği ve 6. haftada iç sahada Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldığı maçlar hariç tüm karşılaşmalarda gol yedi.

        Seyircisi önünde bu sezon oynadığı 5 karşılaşmada kalesinde 4 gol gören Gaziantep ekibi, Fenerbahçe (3) ve İkas Eyüpspor'un (3) ardından iç sahada en az gol yiyen 3. takım oldu.

        Deplasmanda oynadığı 6 karşılaşmada 14 gol yiyerek iç saha performansından uzak kalan kırmızı-siyahlı ekip, bu anlamda TÜMOSAN Konyaspor'un (15) ardından Onvo Antalyaspor (14) ile deplasmanda en çok gol yiyen takım ünvanını paylaştı.

        - "Bu ligde gol atıyorsan bir şekilde maç kazanıyorsun"

        Gaziantep FK'nin savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy, AA muhabirine, genç ve yeni bir takım olduklarını söyledi.

        Farklı oyun tarzlarına işaret eden Ertuğrul, oyuncuların birbirine ve yeni sisteme alışma sürecinin devam ettiğini dile getirdi.

        Sezonun ilk haftalarında zorlu rakiplerle karşılaştıklarını anlatan Ertuğrul, şöyle devam etti:

        "Sezona istediğimiz gibi giriş yapamadık. Çok zorlu rakiplerle oynadık. Yeni takım ve birbirimizi henüz tanımaya başlıyorduk. Yeni sistem ve oyuncuların birbirine alışma süreci var. İyi yolda gittiğimizi düşünüyorum. Oynadığımız takımların hepsine gol attık. Hem de 2'şer tane attık ama hepsinden de gol yedik. Bu ligde gol atıyorsan bir şekilde maç kazanıyorsun. Savunmadaki birlikteliğimizi geliştirirsek kolay gol atan ve zor gol yiyen bir takım haline bürüneceğimizi düşünüyorum."

        - Selçuk İnan'ın "kırık bek" modeli

        Teknik direktör Selçuk İnan'ın geçen sezonun sonlarına doğru kırmızı-siyahlı takımın başına geçtiğini hatırlatan Ertuğrul, İnan'ın kendisiyle bir konuşma yaptığını aktardı.

        İnan ve takıma güveninin tam olduğunu vurgulayan Ertuğrul, şu değerlendirmeyi yaptı:

        "Hocamızın oynatmak istediği bir sistem var. Türkiye'de daha önce çok oynamamış bir sistem değil. Daha önce kendisi Kasımpaşa'da da oynatmıştı. Tabiri caizse 'kırık bek' modeli. Beni odasına çağırdı ve 'bu sistemle oynamaya devam edeceğiz' dedi. Stoperi güçlü oyun, top rakipteyken kanat oyuncusuna baskı yapan bir oyuncu tipi istiyordu. O profilde beni uygun gördü. Hem sistemin etkisiyle hem de verdiğim performansla orada oynamaya başladım ve iyi de gitti."

        Ertuğrul, teknik direktör Selçuk İnan'ın takımın başına geçmesiyle maçlarda daha fazla süre almaya başladığını, bu durumdan da oldukça mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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