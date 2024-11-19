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        Gaziantep'te SGK'den kayıt dışı işveren ve çalışanlara uyarı

        Gaziantep SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, kayıt dışı çalışma ve çalıştırma konusunda uyarılarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 15:15 Güncelleme: 19.11.2024 - 15:15
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        Gaziantep'te SGK'den kayıt dışı işveren ve çalışanlara uyarı
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        Gaziantep SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, kayıt dışı çalışma ve çalıştırma konusunda uyarılarda bulundu.

        Sivil Toplum Kuruluşlarını ziyaret eden Uzun, kayıt dışı istihdam konusunda bilgilendirme yaptı.

        Uzun, yaptığı açıklamada, işverenlerin çalışanlarını sigortasız olarak çalıştırma hakları olmadığını, kişilerin de sigortasız çalışmak veya sigortasız çalışmayı istemek gibi haklarının olmadığını belirtti.

        Süreçte birçok yaptırımın bulunduğunu aktaran Uzun, şunları kaydetti:

        "İşverenlerin ciddi anlamda idari ve adli yaptırımlarla karşılaşılmasına, haksız rekabete ve piyasa dengesinin bozulmasına zemin hazırlanmasına, devlet tarafından sağlanan asgari ücret desteği, teşvikler ile hibe ve kredi avantajlarından faydalanılamamasına, İşyerinde tüm çalışanların sigortalılığı sağlanmadığı için verimliliğin ve motivasyonun azalmasına,Ticari hayatta diğer işverenlere karşı güven problemi olacağından, marka oluşturma, kurumsallaşma ve pazarda yer edinme şanslarının ortadan kalkmasına yol açar."

        Kayıt dışı istihdamın çalışanlar açısından da bazı sıkıntılara yol açabileceğini belirten, Uzun, şöyle devam etti:

        "Emekli hakkı elde edememe, başkalarının yardımına muhtaç olmasına, malullük aylığından yararlanamamasına, vefat durumunda geride kalan eş ve çocukların ölüm aylığı alamamasına, işsiz kalması durumunda işsizlik sigortasından faydalanılamamasına, ihbar ve kıdem tazminatından yoksun kalmalarına yol açar."

        Uzun, kayıt dışı çalışma ve çalıştırmanın devlet açısından da zararları bulunduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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