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        Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

        Gaziantep'te terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 20:27 Güncelleme: 19.11.2024 - 20:27
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        Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
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        Gaziantep'te terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün mali yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 9 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilere ait ikametlerde ve 3 iş yerinde yapılan aramada, 1 tabanca, 172 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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