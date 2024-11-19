Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'te terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün mali yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 9 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilere ait ikametlerde ve 3 iş yerinde yapılan aramada, 1 tabanca, 172 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.
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