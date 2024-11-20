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        Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sorg, Nurdağı'nı ziyaret etti

        Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören Gaziantep'in Nurdağı ilçesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 11:44 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:57
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        Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sorg, Nurdağı'nı ziyaret etti
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        Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören Gaziantep'in Nurdağı ilçesine ziyarette bulundu.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sorg ve beraberindeki heyet, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

        Büyükelçi Sorg ve beraberindekiler, daha sonra ilçedeki konteyner kentte hizmet veren eğitim kurumlarını ziyaret ederek, uluslararası yardım kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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