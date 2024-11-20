Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te 3 milyon 204 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.