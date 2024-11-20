"Yasa tırı" depremden etkilenen illerde vatandaşlara hukuki hizmet veriyor

Türkiye Barolar Birliği'nin UNICEF destekli "Yolda Adli Yardım Servis Aracı" projesi kapsamında özel tasarlanan tırla depremden etkilenen illerde hukuki hizmet veriliyor.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan tırda, avukatlar adli konuda yardım isteyen vatandaşlara ücretsiz hukuki destek sağlıyor.

Avukat Selda Gök, proje kapsamında depremden etkilenen 11 ilde sadece depremle ilgili dava değil, tüm adli konularda vatandaşlara yardımcı olduklarını söyledi.