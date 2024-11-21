Gaziantep'te "1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu" başladı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Şahinbey Belediyesince düzenlenen ve 9 ülkeden İslam alimlerinin katıldığı "1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu" başladı.

Vali Kemal Çeber, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde "İslam dünyasında iletişim ve güven arayışı" temasıyla gerçekleştirilen etkinliğin açılışındaki konuşmasında, forumun kentte yapılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Çeber, "Forumun Gaziantep'te yapılması çok önemli. Annelerimizin, vatanla, milletle, bayrakla, devletle ve İslamiyet'le zoru olan insanlara karşı vereceğimiz mücadelede evlatlarına 'Oğlum artık git, ya gazi ol ya şehit.' dediği kenttesiniz." diye konuştu.

"İslam dünyası kendini arıyor. İslam dünyası neredeyse 100 yıldır kendini, kalbini arıyor. Hiç şüpheniz olmasın, o kalbi de bulacaktır. İslam, sadece Müslümanlar için değil herkes için umuttur. Hepimiz o büyük umuda ereceğiz inşallah. Bugün günümüzde gençlerimiz farklı bir maneviyat arayışına girdiler. İnsanlar topluluklara katılarak, cemaatlere katılarak, kendi maneviyatını kurmakta zorlanmaya başladılar ve alternatif aradılar. Okul, cami, ailenin eski gücüne kavuşması için çaba sarf ediyor."

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir ise birçok ülkeden İslam aliminin katıldığı forumun İslam aleminde önemli bir yerinin olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Bugün bütün insanlığın ortak mirası olan tabii çevre, insan eliyle yok edilmektedir. Ormanların tahrip edilmesi, nehir ve denizlerdeki kirlilik, canlı türlerinde azalma, sanayileşme, tarihin hiçbir döneminde görülmeyen boyutlara ulaştı. Açlık, sefalet, savaş, sömürü, baskı ve işgaller bu yüzyılın karakteristik özellikleri haline geldi. Gazze'de bütün dünyanın gözü önünde cereyan eden, vicdan sahibi insanların lanetlediği saldırılar sadece İsrail sorunu olarak görülemez. İsrail gücünü, hiçbir insanlık değerini ciddiye almayan küresel hegemonyadan almaktadır. Türkiye'nin Filistin'e en yakın olan ilinden, Gaziantep'ten, bütün dünyaya, 'Batı dünyası 200 yıldır insanlıkla ilgili tezlerini çürüttü.' diyorum. Bunların birer sömürü aracı olduğunu dünyanın çok yerinde gösterdi."