Gaziantep'te zeytin çalan şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te zeytin çalarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.
Gaziantep'te zeytin çalarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda devriye sırasında Oğuzeli ilçesinde M.B'nin tarladan zeytin çalmaya çalıştığı sırada yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ele geçirilen yaklaşık 100 kilogram zeytin, sahibine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.