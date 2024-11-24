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        Gaziantep'te mobilyacının depo bölümünde çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'te iş yerine ait mobilyacının depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 22:28 Güncelleme: 24.11.2024 - 22:34
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        Gaziantep'te mobilyacının depo bölümünde çıkan yangın söndürüldü
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        Gaziantep'te iş yerine ait mobilyacının depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

        15 Temmuz Mahallesi Abdulkadir Aksu Bulvarı üzerinde mobilya ürünleri satan 4 katlı binanın çatı katındaki depoda elektrik kontağından kaynaklandığı ileri sürülen yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

        Polis ekipleri, yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için önlem alırken, 8 itfaiye aracı yangına müdahale etti.

        Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

        Yangında depo içerisinde bulunan mobilyalar zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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