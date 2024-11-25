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        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 11:08 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:08
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        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda yürütülen fiziki ve teknik takip sonucunda Şehitkamil ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramada 8 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 175 fişek ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan M.U, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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