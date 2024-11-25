Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Bu kapsamda yürütülen fiziki ve teknik takip sonucunda Şehitkamil ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.