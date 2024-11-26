Gaziantep'te cinayet hükümlüsü yakalandı
Gaziantep'te "kasten öldürme" suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep'te "kasten öldürme" suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
"Kasten öldürme" suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonda yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.