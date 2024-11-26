Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Bir süredir sakatlığından dolayı tedavisi devam eden Godfrey Bitok, takımdan ayrı olarak özel program eşliğinde çalışmaları sürdürdü.

Yenilenme koşularıyla başlayan antrenman, aktivasyon hareketleriyle devam etti ve top sürme çalışmalarıyla son buldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

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