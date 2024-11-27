Gaziantep'te ayakkabı ve terlik imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Yangında imalathane içerisinde bulunan çok sayıda ayakkabı ve terlik zarar gördü.

Polis ekipleri, yangının diğer imalathanelere sıçramaması için önlem aldı.

Yaprak Mahallesi eski Nizip Caddesi üzerinde bulunan ayakkabı ve terlik imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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