Prof. Dr. Nevzat Tarhan Gaziantep'te öğrencilerle buluştu

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Hayat Tercihtir Akademik Başarıda Psikolojinin Rolü" konferansında sınava hazırlanan gençlerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen ve moderatörlüğünü Şaban Özdemir'in yaptığı konferansta Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sınav hazırlık maratonu, tercih dönemi, gelecek planlama, kariyer gibi konuları ele alarak, psikolojik olarak yoğunluğun yaşandığı dönemlere örnekler vererek, öğrencilere yol gösterdi.