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        Prof. Dr. Nevzat Tarhan Gaziantep'te öğrencilerle buluştu

        Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Hayat Tercihtir Akademik Başarıda Psikolojinin Rolü" konferansında sınava hazırlanan gençlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 16:11 Güncelleme: 27.11.2024 - 16:13
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        Prof. Dr. Nevzat Tarhan Gaziantep'te öğrencilerle buluştu
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        Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Hayat Tercihtir Akademik Başarıda Psikolojinin Rolü" konferansında sınava hazırlanan gençlerle bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen ve moderatörlüğünü Şaban Özdemir'in yaptığı konferansta Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sınav hazırlık maratonu, tercih dönemi, gelecek planlama, kariyer gibi konuları ele alarak, psikolojik olarak yoğunluğun yaşandığı dönemlere örnekler vererek, öğrencilere yol gösterdi.

        Tarhan, duygusal zeka, pozitif psikoloji konularına değinirken sosyal ve duygusal başarının önemini, sosyal medyanın zararlarını anlattı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zehra Ünal, şunları kaydetti:

        "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin kendi alanlarına tercih yapmalarında, eğitim yolculuğunda nasıl katkı sağlayabiliriz, hem akademik hem psikolojik hem de motivasyon olarak güçlü tutacak neler yapabiliriz diyerek belediye olarak sizlere bu güzel ortamları sunuyoruz. Gaziantep olarak çalışkanlığımızla ön plandayız. Bunun üstüne akademik anlamda çalışkanlığımızı eklersek Gaziantep önüne geçilmez bir şehir olacaktır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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