Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te zincir market şubesine 7 gün kapatma cezası

        Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir zincir market şubesi encümen kararıyla 7 günlüğüne kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 17:28 Güncelleme: 27.11.2024 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te zincir market şubesine 7 gün kapatma cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir zincir market şubesi encümen kararıyla 7 günlüğüne kapatıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, daha önce 4 ayrı denetimde son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen zincir market şubesinin encümen kararı ile 7 gün boyunca kapatılmasına karar verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların sağlığını tehlikeye atan uygulamalara karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini ifade etti.

        Amaçlarının sadece cezai işlem uygulamak değil, aynı zamanda işletmelerin daha dikkatli ve sorumlu davranmasını sağlamak olduğunu belirten Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

        "Halkımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Denetimler yalnızca cezai işlemlerle sınırlı kalmıyor. Halk sağlığını koruma misyonumuz doğrultusunda ilçe genelinde denetimlerimiz artarak devam ediyor. Özellikle gıda güvenliği konusundaki hassasiyetimiz devam edecek ve kurallara uymayan işletmelere karşı yasal çerçevede tedbirler alacağız."

        Mühürlenen işletmenin kapısına, 4 ayrı denetimde tarihi geçmiş ürün satmaktan dolayı cezai işlem uygulandığı ve encümen kararıyla 7 gün kapalı kalacağına dair yazı asıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        Kız arkadaşını bayıltana kadar dövdü!
        Kız arkadaşını bayıltana kadar dövdü!
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde sır perdesi aralanıyor!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde sır perdesi aralanıyor!
        Türkiye kitap ve sanatla değil mücevher ile Avrupa'nın 'kültürlüsü'
        Türkiye kitap ve sanatla değil mücevher ile Avrupa'nın 'kültürlüsü'
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        Biden'dan Gazze için ateşkes mesajı
        Biden'dan Gazze için ateşkes mesajı
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        6 maganda kurşun yağdırdı! Kevser başından vuruldu
        6 maganda kurşun yağdırdı! Kevser başından vuruldu
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme

        Benzer Haberler

        Prof. Dr. Nevzat Tarhan Gaziantep'te öğrencilerle buluştu
        Prof. Dr. Nevzat Tarhan Gaziantep'te öğrencilerle buluştu
        TKDK'den Gaziantep'e 10,5 milyon liralık destek
        TKDK'den Gaziantep'e 10,5 milyon liralık destek
        SANKO'lu öğrencilerin Felsefe Deneme Yarışmasındaki başarısı
        SANKO'lu öğrencilerin Felsefe Deneme Yarışmasındaki başarısı
        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti
        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti
        Gaziantep'te depremde yıkılan cami yeniden yapılarak ibadete açıldı
        Gaziantep'te depremde yıkılan cami yeniden yapılarak ibadete açıldı
        Zeugma Mozaik Müzesi 442 bin ziyaretçiyle rekor kırdı
        Zeugma Mozaik Müzesi 442 bin ziyaretçiyle rekor kırdı