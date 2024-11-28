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        Gaziantep Basketbol, alt sıralardan uzaklaşmak istiyor

        MEHMET AKİF PARLAK - Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Gaziantep Basketbol, rakibini yenip alt sıralardan uzaklaşmayı amaçlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 11:03 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:03
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        Gaziantep Basketbol, alt sıralardan uzaklaşmak istiyor
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        MEHMET AKİF PARLAK - Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Gaziantep Basketbol, rakibini yenip alt sıralardan uzaklaşmayı amaçlıyor.

        Lige iç sahada iLab Basketbol'a 82-79 yenilerek başlayan kırmızı-siyahlı ekip, devam eden haftalarda TED Ankara Kolejliler'i 89-85, İstanbul Ankaspor'u 81-77 ve Esenler Erokspor'u ise 82-75 mağlup etti. Bu galibiyet serisinin ardından oynadığı 8 karşılaşmada sadece 2 galibiyet alan Güneydoğu temsilcisi, ligin alt sıralarına geriledi.

        Ligin geride kalan 12 haftasında 17 puan toplayabilen kırmızı-siyahlı ekip, sıralamada 14. durumda haftaya girdi. Gaziantep temsilcisi, ligin 13. haftasında yarın konuk olacağı Trabzonspor'u yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.

        - Yıldırım: "Bir istikrar yakalamak istiyoruz"

        Gaziantep Basketbol Başantrenör Ali Yıldırım, AA muhabirine, lige yenilgiyle başladıklarını ancak hızla toparlandıklarını söyledi.

        Bireysel hatalardan dolayı son dönemde istedikleri sonuçlara ulaşamadıklarını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

        "Mağlubiyetle başladık ve devamında üst üste 3 maç kazandık. Devam eden süreçte çok basit hatalardan son dakikalarda maçlar kaybettik. Bir istikrar yakalamak istiyoruz. Son hafta evimizde iyi oynadık ve bu galibiyetle çıkış yakalamak istiyoruz. Genç bir takımız ve bunu başaracak güçteyiz. Basit hataları toparlayıp, layık olduğumuz yere gitmek istiyoruz. Önce orta sıraları, ardından daha yukarıları hedefliyoruz. Zor bir lig, süper ligden tecrübeli oyucular var. Bir ivme yakalayıp, çıkışa geçmek istiyoruz."

        - Wright: "Galibiyetlerimize devam etmek istiyoruz"

        Takımın ABD'li oyuncusu Marquis Wright, ligde son hafta oynadıkları oyundan memnun olduğunu söyledi.

        Takımdaki hırstan keyif aldığını dile getiren Wright, "Sezonun geride kalan bölümü biraz zorlu geçti. Son müsabaka bizim kaçış maçımızdı. Lige göre iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bir galibiyet alıp, bununla heyecanlanmayı bekleyemeyiz. Bu galibiyetlerin devamı gelecek. Hala gidecek çok yolumuz var. Alçak gönüllü kalmaya devam etmeliyiz. Bu galibiyetin üzerini inşa etmemiz gerekiyor. Takım olarak bunun için kenetlendik. Harika bir ortamımız var ve hedeflerimize ulaşacak güce sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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