Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Zeytinyağındaki taklit ve tağşiş "mikrodalga sensörü" ile tespit edilecek

        YUSUF ORAK - Gaziantep Üniversitesinde görevli akademisyen, zeytinyağındaki taklit ve tağşişi "mikrodalga sensörü" ile tespit edebilen sistem geliştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 12:03 Güncelleme: 30.11.2024 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeytinyağındaki taklit ve tağşiş "mikrodalga sensörü" ile tespit edilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        YUSUF ORAK - Gaziantep Üniversitesinde görevli akademisyen, zeytinyağındaki taklit ve tağşişi "mikrodalga sensörü" ile tespit edebilen sistem geliştirdi.

        Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde görevli araştırmacı doktor Hüseyin Korkmaz, zeytinyağı üretim sezonunda taklit ve tağşişin önüne geçmek için çalışma başlattı.

        Korkmaz, hali hazırda kullanılan "mikrodalga sensörü"nü zeytinyağındaki hileleri ortaya çıkarmak için uygun hale getirdi.

        Sistem, saf zeytinyağından alınan 1 damla numunenin sistemde örneklendirilmesiyle dielektrik akımlardaki farklılık oranları sayesinde diğer yağ ve maddeleri 5 dakika içinde tespit edebiliyor.

        Araştırmacı doktor Hüseyin Korkmaz, AA muhabirine, geliştirdiği sistemi kit haline getirip vatandaşların hizmetine sunmaya çalıştığını söyledi.

        Türkiye'nin zeytinyağı üretiminde önemli bir yerde olduğunu aktaran Korkmaz, "Son zamanlarda sosyal medyada çıkan haberlere göre zeytinyağı en fazla hileye maruz kalan ürünlerden bir tanesi. Biz de bununla ilgili bir çalışma yürüterek zeytinyağı tağşişinde, ürettiğimiz mikrodalga sensörlerle yapılan hileleri yüzde 95 başarı oranıyla tespit ettik." diye konuştu.

        Zeytinyağına ayçiçek, pamuk ve mısır yağlarının eklendiğini belirten Korkmaz, projeyle bunun önüne geçmeyi hedeflediklerini ifade etti.

        Korkmaz, şunları kaydetti:

        "Sensörümüz temel olarak malzemelerin diğer elektriksel katsayılarının farklı olmasına dayanır. Farklı malzemeler farklı rezonanslarda işlem görerek bu tarz tespitleri yapabiliyor. Zeytinyağına karıştırılan diğer ekonomik yağların halk sağlığını tehdit ettiği ve haksız rekabet oluşturduğu ortadadır."

        Korkmaz, projenin TÜBİTAK 2211C Bilim İnsanı Destekleme Programı ve YÖK 1002 programı adı altında da desteklendiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        Beşiktaş'ta seçime kadar Başkan Hüseyin Yücel
        Beşiktaş'ta seçime kadar Başkan Hüseyin Yücel
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Boşanma davası vardı! Kanlı pusu!
        Boşanma davası vardı! Kanlı pusu!
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Yaşlı çifti elleri ve ayaklarını bağlayıp gasp ettiler!
        Yaşlı çifti elleri ve ayaklarını bağlayıp gasp ettiler!
        Şadırvanlar dondu! Termometre -20'yi gördü! Buzdan şehir!
        Şadırvanlar dondu! Termometre -20'yi gördü! Buzdan şehir!
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        Çinli girişimci 6.2 milyon dolarlık muzu yedi
        Çinli girişimci 6.2 milyon dolarlık muzu yedi
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yağcılarda inecek var" nereden geliyor?
        "Yağcılarda inecek var" nereden geliyor?
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te PKK operasyonunda 2 tutuklama
        Gaziantep'te PKK operasyonunda 2 tutuklama
        Gaziantep'te terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te atıl alanlar dikilen fidanlarla yeşillendi
        Gaziantep'te atıl alanlar dikilen fidanlarla yeşillendi
        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti
        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti
        GAÜN'de kadına yönelik şiddeti önlemeyle ilgili eğitim
        GAÜN'de kadına yönelik şiddeti önlemeyle ilgili eğitim
        Gaziantep'te çıkan ev yangınında 1 kişi öldü, 2 kişi dumandan etkilendi
        Gaziantep'te çıkan ev yangınında 1 kişi öldü, 2 kişi dumandan etkilendi