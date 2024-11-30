Zeytinyağındaki taklit ve tağşiş "mikrodalga sensörü" ile tespit edilecek

YUSUF ORAK - Gaziantep Üniversitesinde görevli akademisyen, zeytinyağındaki taklit ve tağşişi "mikrodalga sensörü" ile tespit edebilen sistem geliştirdi.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde görevli araştırmacı doktor Hüseyin Korkmaz, zeytinyağı üretim sezonunda taklit ve tağşişin önüne geçmek için çalışma başlattı.

Korkmaz, hali hazırda kullanılan "mikrodalga sensörü"nü zeytinyağındaki hileleri ortaya çıkarmak için uygun hale getirdi.

Sistem, saf zeytinyağından alınan 1 damla numunenin sistemde örneklendirilmesiyle dielektrik akımlardaki farklılık oranları sayesinde diğer yağ ve maddeleri 5 dakika içinde tespit edebiliyor. Araştırmacı doktor Hüseyin Korkmaz, AA muhabirine, geliştirdiği sistemi kit haline getirip vatandaşların hizmetine sunmaya çalıştığını söyledi. Türkiye'nin zeytinyağı üretiminde önemli bir yerde olduğunu aktaran Korkmaz, "Son zamanlarda sosyal medyada çıkan haberlere göre zeytinyağı en fazla hileye maruz kalan ürünlerden bir tanesi. Biz de bununla ilgili bir çalışma yürüterek zeytinyağı tağşişinde, ürettiğimiz mikrodalga sensörlerle yapılan hileleri yüzde 95 başarı oranıyla tespit ettik." diye konuştu.

Zeytinyağına ayçiçek, pamuk ve mısır yağlarının eklendiğini belirten Korkmaz, projeyle bunun önüne geçmeyi hedeflediklerini ifade etti. Korkmaz, şunları kaydetti: "Sensörümüz temel olarak malzemelerin diğer elektriksel katsayılarının farklı olmasına dayanır. Farklı malzemeler farklı rezonanslarda işlem görerek bu tarz tespitleri yapabiliyor. Zeytinyağına karıştırılan diğer ekonomik yağların halk sağlığını tehdit ettiği ve haksız rekabet oluşturduğu ortadadır."