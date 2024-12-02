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        Gaziantep'te üniversite öğrencileri bitkileri çay yaparak öğreniyor

        BEYZA KAYNARPUNAR - Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencileri, bitki kimyasallarını öğrenmek için hem bitki yetiştiriyor hem de yetiştirdikleri ürünlerle çay yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 11:05 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:05
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        Gaziantep'te üniversite öğrencileri bitkileri çay yaparak öğreniyor
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        BEYZA KAYNARPUNAR - Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencileri, bitki kimyasallarını öğrenmek için hem bitki yetiştiriyor hem de yetiştirdikleri ürünlerle çay yapıyor.

        Fakülte yönetimi, baharat bitkileri ve bitki çayları dersleri kapsamında, öğrencilerin teorik olarak edindikleri bilgileri pratikte deneyimlemeleri için uygulamalı eğitim başlattı.

        Bu kapsamda, öğrenciler arazide kekik, zahter, sumak, kantaron, hatmi, tıbbi nane, kıvırcık nane, rezene, hibiskus, tıbbi papatya gibi bitkileri ektikten sonra adım adım büyümesini gözlemliyor.

        Yetişen bitkileri hasat ettikten sonra kurutma işlemini gerçekleştiren öğrenciler, bunları yaparken bitki kimyasallarını inceleme fırsatı elde ediyor.

        Öğrenciler, tüm aşamaları gerçekleştirdikten sonra bitkisel çaylar yaparak bunların fayda ve zararlarını öğreniyor.

        - "Bitki kimyasallarını inceliyoruz"

        Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, AA muhabirine, dersleri daha öğretici hale getirmek için bu uygulamayı başlattıklarını söyledi.

        Öğrencilerin üretim alanında bitkilerle iç içe ders işlediklerini belirten Şekeroğlu, "Üretimini yaptığımız bitkileri öğrencilerimizle beraber topluyoruz ve bunların içerisindeki bitki kimyasallarını inceliyoruz. Daha sonra bunların günlük hayatımızda bitkisel ilaç, kozmetik, gıda, baharat olarak kullanımlarını öğrencilere uygulamalı olarak gösteriyoruz." dedi.

        Şekeroğlu, öğrencilerin bitkileri yetiştirirken her adımını gözlemlediklerini belirterek, şöyle devam etti:

        "Öğrencilere bitkileri ne şekilde kurutacağımızı, bunların ayrıştırılması ve saklanması kapsamında neler yapılması gerektiğini gösteriyoruz. Ayrıca bu bitkileri laboratuvarımıza getiriyoruz ve öğrencilere bunların içerisindeki birçok bitki kimyasalının ayrıştırılmasını gösteriyoruz. Daha sonra bu bitkilerin nasıl kullanılması gerektiğini ve kullanıldığında nelere etki edildiğini anlatıyoruz çünkü bu öğrenciler ileride biyolog, öğretmen, uzman olacaklar. Biz de öğrencilerin kendilerini iyi yetiştirmelerini sağlayarak aslında toplumun bu konuda bilinçlenmesini sağlıyoruz."

        - "Her bitkinin ayrı bir faydası olduğunu öğrendik"

        Biyoloji Bölümü öğrencisi Beyza Yıldırım ise uygulamayla bitkileri daha yakından öğrenme fırsatı elde ettiğini söyledi.

        Yetiştirdikleri bitkilerden çay yaptıklarını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

        "Ders kapsamında teorik olarak edindiğimiz bilgileri uygulamalı olarak gördük. Önce arazide bitkilerimizi ektik sonra topladık. Daha sonra kurutma işlemini gerçekleştirdik. Kuruttuktan sonra bitkilerin nasıl demlendiğini, demlendikten sonra nasıl renk verdiğini ve hepsinin farklı renkleri olduğunu gördük. Her bitkinin ayrı bir faydası olduğunu öğrendik."

        Bitki çaylarını hazırlamanın kolay olmadığına değinen Yıldırım, "Kış mevsimine girdik ve hastalıklar arttı. Bu yüzden bitki çaylarına ihtiyaç duyuyoruz. Bu bitki çaylarının basit bir şekilde hazırlanmadığını, bunun uğraş gerektirdiğini ve uzun bir süreç olduğunu gördüm." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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