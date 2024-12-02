Gaziantep'te kule operatörü oğlunun doğum gününü 45 metre yükseklikte kutladı

​​​​​​​Kan, gazetecilere, günün ortalama 8 saatini kulede geçirdiklerini belirterek, "2 çocuk babasıyım. 6 yaşıma giren büyük oğlum Yusuf Turan'ın doğum günü için kulede sürpriz hazırladım. Kule üzerine Türk bayrağı astım ve balonlarla süsledim. İyi ki doğdun babacığım. Seni çok seviyorum." dedi.

İnşaatta kule vinç operatörü olarak çalışan Kan, bulunduğu yerden verdiği siparişleri yakındaki kafeden vinç yardımıyla alırken, namazını da kulede kılıyor.

6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan İslahiye Belediyesi binasının kontrollü yıkımının gerçekleştirilmesinin ardından bölge rezerv alan ilan edildi. Bölgede konut ve ticari alanı kapsayan 8 bloklu inşaatın tamamlanması için çalışmalar devam ediyor.

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