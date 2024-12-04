İslahiye Belediye Başkanı Vural, down sendromlu Bedirhan'a keçi hediye etti
İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla down sendromlu Bedirhan Kaya'ya keçi hediye etti.
İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla down sendromlu Bedirhan Kaya'ya keçi hediye etti.
İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ve İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireyler ve ailelerine yemek verdi.
Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen programda, Başkan Vural, down sendromlu 16 yaşındaki Bedirhan Kaya'ya sürpriz yaparak keçi hediye etti.
Bedirhan ise Kaymakam Soylu ve Başkan Vural'a teşekkür etti.
Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, 106. Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Mehmet Özsoy, özel çocuklar ve aileleri katıldı.
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