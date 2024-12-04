İslahiye Belediye Başkanı Vural, down sendromlu Bedirhan'a keçi hediye etti

Bedirhan ise Kaymakam Soylu ve Başkan Vural'a teşekkür etti.

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ve İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireyler ve ailelerine yemek verdi.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla down sendromlu Bedirhan Kaya'ya keçi hediye etti.

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