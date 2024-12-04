Gaziantep FK, Batman Petrolspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın Batman Petrolspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın Batman Petrolspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde 70 dakika süren antrenmanda futbolcular, taktik çalıştı.
Hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep temsilcisi, maç saatini beklemeye başladı.
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