Gaziantep'te silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
Atatürk Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 12 yaşındaki E.N.E. ile Şahibe Z, ambulanslarla kaldırıldıkları Nizip Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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