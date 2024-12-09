Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 15:58 Güncelleme: 09.12.2024 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

        Atatürk Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan 12 yaşındaki E.N.E. ile Şahibe Z, ambulanslarla kaldırıldıkları Nizip Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor
        PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Anne ve üvey babaya ceza yağdı!
        12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Anne ve üvey babaya ceza yağdı!
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        AVM'de cinayet! 10 el ateş edip gasp ettiği motosikletle kaçtı
        AVM'de cinayet! 10 el ateş edip gasp ettiği motosikletle kaçtı
        4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Kadro dışından derbi zaferine!
        Kadro dışından derbi zaferine!
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı
        Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Yeni yükseliş trendi beklentisi
        Yeni yükseliş trendi beklentisi

        Benzer Haberler

        DASK Gaziantep Bölge İrtibat Ofisi açıldı
        DASK Gaziantep Bölge İrtibat Ofisi açıldı
        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, Gaziantep FK'yi ziyaret et...
        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, Gaziantep FK'yi ziyaret et...
        Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Depremden etkilenen İslahiye'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        Depremden etkilenen İslahiye'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        Gaziantep'te 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü
        Gaziantep'te 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü
        Gaziantep FK, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek
        Gaziantep FK, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek