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        Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Cumartesi günü deplasmanda konuk olacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 14:16 Güncelleme: 10.12.2024 - 15:01
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        Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Cumartesi günü deplasmanda konuk olacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

        Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde yenilenme çalışmaları yaparken, diğer futbolcular ısınma ve pas çalışmaları ile başladıkları antrenmanı, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamladı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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