Rize'deki öğrencilerden "kardeş okula" destek

Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, Hamidiye Çözüm Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Recep Biberoğlu’na sağladıkları destek dolayı teşekkür etti.

Bu projeye destek olmak amacıyla düzenledikleri kermesin geliri ile Nurdağı’ndaki kardeş okula yardımlarını aktardılar.

Proje ile kardeş okulun fiziki şartlarını iyileştirmeyi, sınıf ve öğretmenler odalarını yenilemeyi, sportif faaliyetler için materyal sağlamayı amaçlayan Hamidiye Çözüm Koleji, öğrenciler arasında mektup arkadaşlığı ile gönül bağı kurmayı hedefledi.

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