Rize'deki öğrencilerden "kardeş okula" destek
Rize Hamidiye Çözüm Koleji, depremden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Hamidiye İlkokulu'na kardeş okul projesi kapsamında destekte bulundu.
Rize Hamidiye Çözüm Koleji, depremden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki Hamidiye İlkokulu’na kardeş okul projesi kapsamında destekte bulundu.
Rize Hamidiye Çözüm Koleji deprem bölgesinde zarar gören okullara yönelik başlatılan kardeş okul projesi kapsamında, Gaziantep Nurdağı Hamidiye İlkokulu'nu kardeş okul ilan etti.
Proje ile kardeş okulun fiziki şartlarını iyileştirmeyi, sınıf ve öğretmenler odalarını yenilemeyi, sportif faaliyetler için materyal sağlamayı amaçlayan Hamidiye Çözüm Koleji, öğrenciler arasında mektup arkadaşlığı ile gönül bağı kurmayı hedefledi.
Bu projeye destek olmak amacıyla düzenledikleri kermesin geliri ile Nurdağı’ndaki kardeş okula yardımlarını aktardılar.
Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, Hamidiye Çözüm Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Recep Biberoğlu’na sağladıkları destek dolayı teşekkür etti.
Proje kapsamında getirilen okul malzemeleri Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım’ın da bulunduğu programla okula teslim edildi.
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