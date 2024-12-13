Gaziantep'te depremde 26 kişinin öldüğü Kavak Apartmanı'na ilişkin davaya devam edildi

Kavak, 5 Aralık'ta aynı mahkemede görülen ve depremlerde 36 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı'na ilişkin davanın duruşmasında 16 yıl 3 ay hapis cezasını çarptırılmıştı. Kavak, bu davadan tutuklu bulunuyor.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ökkeş Kavak ile Mustafa Türkmen'in tahliyesine, diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 14 Mart 2025'e erteledi.

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Mustafa Türkmen ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

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