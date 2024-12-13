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        Gaziantep'te depremde 26 kişinin öldüğü Kavak Apartmanı'na ilişkin davaya devam edildi

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan, 26 kişinin hayatını kaybettiği Kavak Apartmanı'na ilişkin 2'si tutuklu 9 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 19:33 Güncelleme: 13.12.2024 - 19:33
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        Gaziantep'te depremde 26 kişinin öldüğü Kavak Apartmanı'na ilişkin davaya devam edildi
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan, 26 kişinin hayatını kaybettiği Kavak Apartmanı'na ilişkin 2'si tutuklu 9 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

        İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Mustafa Türkmen ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

        Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ökkeş Kavak ile Mustafa Türkmen'in tahliyesine, diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 14 Mart 2025'e erteledi.

        Kavak, 5 Aralık'ta aynı mahkemede görülen ve depremlerde 36 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı'na ilişkin davanın duruşmasında 16 yıl 3 ay hapis cezasını çarptırılmıştı. Kavak, bu davadan tutuklu bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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