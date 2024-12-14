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        Ülkelerine dönen Suriyeliler, Türkiye'de öğrendikleri meslekleri vatanlarında sürdürecekler

        İBRAHİM ÖZCAN - Türkiye'de meslek edinen Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında döndükleri ülkelerinde öğrendikleri işleri sürdürecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 11:07 Güncelleme: 14.12.2024 - 11:07
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        Ülkelerine dönen Suriyeliler, Türkiye'de öğrendikleri meslekleri vatanlarında sürdürecekler
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        İBRAHİM ÖZCAN - Türkiye'de meslek edinen Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında döndükleri ülkelerinde öğrendikleri işleri sürdürecek.

        Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, Esed rejiminin çökmesinin ardından ülkelerine dönüşü sürüyor.

        Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'na aileleriyle gelen Suriyeliler, İl Göç İdaresi bünyesindeki Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinden sonra Suriye'ye geçiş yapıyor.

        Türkiye'ye 11 yaşında ailesiyle sığındığını anlatan 25 yaşındaki Mustafa Serhan, AA muhabirine, su bidonu imalatında çalıştığını ve bu mesleği öğrendiğini anlattı.

        Türkiye'de meslek sahibi olduğunu ifade eden Serhan, "Halkın içine girince çevremiz oldu. 1 tonluk, 2 tonluk, 2,5 tonluk müşterilerin talebine göre su bidonları yapıyorduk. Mesleğimi Türkiye'de öğrendim. Türkiye Cumhuriyeti'nin ustalarına borçluyuz, Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

        - "Türkiye olsun Suriye olsun başka ülkeler olsun ekonomiye katkı sunacağız"

        Türkiye'deki ustalarla görüşmeye devam edeceğini anlatan Serhan, "Ticaretimiz genişleyecek. Türkiye olsun Suriye olsun başka ülkeler olsun ekonomiye katkı sunacağız. Hepimiz ekmeğimizin peşindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ederim, bize çok yardım etti, yol gösterdi, onlar sayesinde yanlış bir şey yapmadık çok şükür." ifadelerini kullandı.

        Ayakkabı sayacısı İbrahim Taytavi ise 16 yaşında Türkiye'ye geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

        "9 yıl Türkiye'de kaldım. Savaş bitti çok şükür, şimdi ülkeme gidiyorum. Türkiye'de ayakkabı sektöründe sayacılığı öğrendim, dikmeyi, makineyi kullanmayı... Şimdi Suriye'ye gidip fabrika açıp çalışacağım. Herkese teşekkür ederim, hepimiz kardeşiz, hepimiz Müslüman'ız çok şükür."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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