Ülkelerine dönen Suriyeliler, Türkiye'de öğrendikleri meslekleri vatanlarında sürdürecekler

İBRAHİM ÖZCAN - Türkiye'de meslek edinen Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında döndükleri ülkelerinde öğrendikleri işleri sürdürecek.

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, Esed rejiminin çökmesinin ardından ülkelerine dönüşü sürüyor.

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'na aileleriyle gelen Suriyeliler, İl Göç İdaresi bünyesindeki Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinden sonra Suriye'ye geçiş yapıyor.

Türkiye'de meslek sahibi olduğunu ifade eden Serhan, "Halkın içine girince çevremiz oldu. 1 tonluk, 2 tonluk, 2,5 tonluk müşterilerin talebine göre su bidonları yapıyorduk. Mesleğimi Türkiye'de öğrendim. Türkiye Cumhuriyeti'nin ustalarına borçluyuz, Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

- "Türkiye olsun Suriye olsun başka ülkeler olsun ekonomiye katkı sunacağız"

Türkiye'deki ustalarla görüşmeye devam edeceğini anlatan Serhan, "Ticaretimiz genişleyecek. Türkiye olsun Suriye olsun başka ülkeler olsun ekonomiye katkı sunacağız. Hepimiz ekmeğimizin peşindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ederim, bize çok yardım etti, yol gösterdi, onlar sayesinde yanlış bir şey yapmadık çok şükür." ifadelerini kullandı.