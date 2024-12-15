Gaziantep'te iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken, üst katta evde ise bir odanın zarar gördüğü öğrenildi.

İstiklal Mahallesi Kışla Sokak üzerinde bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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