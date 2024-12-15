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        Gaziantep'te iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 08:53 Güncelleme: 15.12.2024 - 08:53
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        Gaziantep'te iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        İstiklal Mahallesi Kışla Sokak üzerinde bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İş yerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İş yerinin üst katındaki eve sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yarım saatte kontrol altına alındı.

        Yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken, üst katta evde ise bir odanın zarar gördüğü öğrenildi.

        Öte yandan iş yerinin koltuk döşeme olarak faaliyet gösterdiği öğrenildi.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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