Gaziantep'te depremde yıkılan cami yeniden yapılarak ibadete açıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'deki depremlerde ağır hasar alan ve yıkılan Yeniceli Mahallesi Camii, yeniden yapılarak ibadete açıldı.

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Yeniceli Mahallesi Camii, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak yıkıldı.

Cami, Diyanet İşleri Başkanlığı, İslahiye Kaymakamlığı, belediye ve hayırseverlerin destekleriyle bir dönüm arsada 350 kişilik olarak yeniden yapıldı.

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, caminin ibadete açılışı nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "6 Şubat depremlerinde yıkılan camimiz yerine çok güzel bir mabet inşa ettiniz. Dört ay gibi kısa bir sürede inşa edilen bu camide Allah'a hamdolsun ibadet etmek nasip oldu. Allah bizlere böyle bir millet nasip etmiş çok şükür. Birlikteliğimiz kıyamete dek sürer inşallah. Bayrağımız ebedi dalgalanır. Bu camilerde kıyamete dek ezan sesleriyle dolar taşar." dedi.