Nizip'te Adalet Sarayı inşaatı sürüyor

Gaziantep’in Nizip ilçesinde temeli atılan Adalet Sarayı ek hizmet binasında çalışmalar devam ediyor.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, ek binanın faaliyete geçmesiyle vatandaş ve yargı mensuplarının, iş ve işlemlerinin daha da kolaylaşacağı belirtildi.

Son zamanlarda kurulan mahkeme sayısı ile hakim, savcı ve personel sayısındaki artış nedeniyle mevcut hizmet binasının ihtiyacı karşılanamaz duruma geldiği aktarıldı.

Mevcut Adalet Sarayının içerisinde bulunduğu arsaya ek hizmet binası yapılması için girişimlerde bulunulduğu açıklamada şunlar kaydedildi:

‘’Yapılan girişimler sonucunda, Adalet Bakanlığı tarafından ek hizmet binası yapım işi 2022 yılı yatırım programına dahil edilmiş, Adalet Bakanlığı’nın deprem bölgelerine öncelik vererek nisan ayında ihalesi tamamlanarak mayıs ayında ise teslimi yapılmış ve inşaat faaliyetine başlanmıştır. 600 gün teslim süresi olan inşaatın, 2026 yılı şubat ayında tamamlanması planlanmaktadır. Ek hizmet binası yapımı tamamlanıncaya kadar, hizmet kalitesinin artırılması amacıyla Adalet Sarayı içerisinde faaliyetini sürdüren Nizip Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Nizip Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü ve yine 2023 Yılında faaliyete geçirilen Nizip Adli Tıp Şube Müdürlüğü kiralama yöntemiyle edinilen şehir merkezindeki ek hizmet binasına taşınmıştır. Nizip Adalet Sarayımız, mevcut bina ile birlikte 3 blok, 28 bin 915 metrekare inşaat alanı, 38 duruşma salonu, 45 hâkim ve 40 savcı odası, müracaat ve nöbetçi savcılığı, icra müdürlüğü, adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğü, denetimli serbestlik, adli tıp şube müdürlüğü ve arabuluculuk birimleri ile toplam 193 araçlık otoparktan oluşacaktır.’’