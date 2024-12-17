Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Nizip'te Adalet Sarayı inşaatı sürüyor

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde temeli atılan Adalet Sarayı ek hizmet binasında çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 12:49 Güncelleme: 17.12.2024 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nizip'te Adalet Sarayı inşaatı sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep’in Nizip ilçesinde temeli atılan Adalet Sarayı ek hizmet binasında çalışmalar devam ediyor.

        Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, ek binanın faaliyete geçmesiyle vatandaş ve yargı mensuplarının, iş ve işlemlerinin daha da kolaylaşacağı belirtildi.

        Son zamanlarda kurulan mahkeme sayısı ile hakim, savcı ve personel sayısındaki artış nedeniyle mevcut hizmet binasının ihtiyacı karşılanamaz duruma geldiği aktarıldı.

        Mevcut Adalet Sarayının içerisinde bulunduğu arsaya ek hizmet binası yapılması için girişimlerde bulunulduğu açıklamada şunlar kaydedildi:

        ‘’Yapılan girişimler sonucunda, Adalet Bakanlığı tarafından ek hizmet binası yapım işi 2022 yılı yatırım programına dahil edilmiş, Adalet Bakanlığı’nın deprem bölgelerine öncelik vererek nisan ayında ihalesi tamamlanarak mayıs ayında ise teslimi yapılmış ve inşaat faaliyetine başlanmıştır. 600 gün teslim süresi olan inşaatın, 2026 yılı şubat ayında tamamlanması planlanmaktadır. Ek hizmet binası yapımı tamamlanıncaya kadar, hizmet kalitesinin artırılması amacıyla Adalet Sarayı içerisinde faaliyetini sürdüren Nizip Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Nizip Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü ve yine 2023 Yılında faaliyete geçirilen Nizip Adli Tıp Şube Müdürlüğü kiralama yöntemiyle edinilen şehir merkezindeki ek hizmet binasına taşınmıştır. Nizip Adalet Sarayımız, mevcut bina ile birlikte 3 blok, 28 bin 915 metrekare inşaat alanı, 38 duruşma salonu, 45 hâkim ve 40 savcı odası, müracaat ve nöbetçi savcılığı, icra müdürlüğü, adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğü, denetimli serbestlik, adli tıp şube müdürlüğü ve arabuluculuk birimleri ile toplam 193 araçlık otoparktan oluşacaktır.’’

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dalgalar mühürletti!
        Dalgalar mühürletti!
        Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem
        Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem
        Rus komutan Moskova'daki patlamada öldü
        Rus komutan Moskova'daki patlamada öldü
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Enerji içeceklerindeki büyük tehlike! Çocukları tehdit ediyor
        Enerji içeceklerindeki büyük tehlike! Çocukları tehdit ediyor
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        "Taraftar için işkence"
        "Taraftar için işkence"
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?

        Benzer Haberler

        Türkiye'de doğan 3 çocuğuyla ülkesine dönmek için gün sayıyor
        Türkiye'de doğan 3 çocuğuyla ülkesine dönmek için gün sayıyor
        Gaziantep FK, 52 Orduspor FK maçının hazırlıklarına başladı
        Gaziantep FK, 52 Orduspor FK maçının hazırlıklarına başladı
        Gaziantep'te depremlerde zarar gören asırlık demir yolu yeniden yapılıyor
        Gaziantep'te depremlerde zarar gören asırlık demir yolu yeniden yapılıyor
        Gaziantep'te depremde yıkılan cami yeniden yapılarak ibadete açıldı
        Gaziantep'te depremde yıkılan cami yeniden yapılarak ibadete açıldı
        Türkiye Diyanet Vakfı, Gaziantep'te yetim çocuklara kıyafet desteğinde bulu...
        Türkiye Diyanet Vakfı, Gaziantep'te yetim çocuklara kıyafet desteğinde bulu...
        Gaziantep FK'de deplasman galibiyeti hasreti 7 maça çıktı
        Gaziantep FK'de deplasman galibiyeti hasreti 7 maça çıktı