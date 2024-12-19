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        Gastronomi şehrinin lezzet ustası kadınları, Gaziantep'i vegan mutfağıyla öne çıkarmak istiyor

        OKAN COŞKUN - UNESCO'nun gastronomi dalında "yaratıcı şehirler" ağında olan Gaziantep'in lezzet ustası kadınları, kurdukları vegan restoranla kentin etsiz mutfak kültürünü tanıtıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 12:25 Güncelleme: 19.12.2024 - 12:29
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        Gastronomi şehrinin lezzet ustası kadınları, Gaziantep'i vegan mutfağıyla öne çıkarmak istiyor
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        OKAN COŞKUN - UNESCO'nun gastronomi dalında "yaratıcı şehirler" ağında olan Gaziantep'in lezzet ustası kadınları, kurdukları vegan restoranla kentin etsiz mutfak kültürünü tanıtıyor.

        Kentte bir araya gelen 5 kadın, gastronomi kentinin vegan mutfağıyla da ön plana çıkması için restoran kurmaya karar verdi.

        Temmuz ayında restoranı açan kadınlar, menülerinde mevsimine göre müşterilerine, mıcırık aşı, bal kabağı çorbası, köz patlıcanlı çorba, müceddere, firik dolması, kağıtta ayvalı kereviz, alaca çorba, muluhiye, sumaklı köfte, yoğurtlu dövme çorbası gibi yemekler sunuyor.

        Birçok meze de hazırlayan lezzet ustası kadınlar, kurdukları restoranla hem kendi bütçelerine katkı sağlıyor hem de gastronomi kentinin farklı lezzetlerini tanıtıyor.

        Restoranın kurucularından Emine Doğan, AA muhabirine, 10 yıllık hayallerini kurduklarını restoranla gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.

        - "İnsanlar burada evlerinde gibi hissediyor"

        Yemeklerinde zeytinyağı kullandıklarını aktaran Doğan, şöyle konuştu:

        "Bu coğrafya zeytinyağı coğrafyası ve genelde kebap üzerine kurulu bir şehir. Buna kadın eliyle müdahale etmek ve vegan mutfağını yapmak istedik. Zeytinyağlı yemek kültürünün gündeme gelmesini istedik. Gastronomi şehrinde bu yemekleri yapmak ve kentin kültürel zenginliğini göstermek istedik. Gastronomi kenti denilince birçok yemekle öne çıkılıyor. Biz de buna büyük bir katkı sağlamış oluyoruz. Buraya çok fazla turist de geliyor ama biz buraya ait diğer yemekleri restoranlarda pek göremiyoruz ve bu ihtiyacı karşılıyoruz. İnsanlar kebap ve dürümden sıkılıyor, bu restoran sayesinde hem anne yemeklerini dışarıda tüketebiliyor. Burası açık bir mutfak, gelen kişiler yemeğin nasıl hazırlandığını görebiliyor. Burada çalışan herkesle diyalog kuruyor. İnsanlar burada evlerinde gibi hissediyor."

        Restoranda mutfak şefi olarak çalışan Öznur Erat da restoranda birçok vegan yemeğinin bulunabildiğini belirtti.

        Erat, "Burada vegan yemekleri yapılıyor. Gaziantep gastronomi şehri ve et ağırlıklı yemekler yapılıyor. Amacımız bu et algısını biraz olsun yıkmak. Buraya gelen insanlar etsiz yemeklerin olduğunu fark edince eti aratmayacak şekilde lezzetli olduğunu söylüyorlar." diye konuştu.

        - Müşteriler memnun

        Müşterilerden Battal Keleş ise kentte kadınların kurduğu restoranda yapılan yemekleri tüketmekten mutlu olduğunu söyledi.

        Yemeklerin lezzetli olduğunu anlatan Keleş, "Kentin yöresel yemeklerini yapıyorlar ve tercih ediyorum. İnsanlar buraya rahatlıklar gelebilirler, çok temiz ve lezzetli bir yer. Burada çalışan kadınların el lezzeti çok iyi." dedi.

        Müşterilerden Leyla Kaya da restoranı beğendiğini ve zaman buldukça geldiğini ifade etti.

        Kaya, yemeklerin gayet lezzetli olduğunu anlatarak, "Restoranın vegan olması toplum içerisinde tuhaf karşılanan bir durum ama etin yerini alabilen yemekler var." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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