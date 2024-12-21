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        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u ağırlayacak

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Onvo Antalyaspor, konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 09:32 Güncelleme: 21.12.2024 - 09:32
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        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u ağırlayacak
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Onvo Antalyaspor, konuk edecek.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

        Ligde çıktığı 15 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 18 puanı bulunuyor.

        Bu maçlarda rakip fileleri 20 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 24 gole engel olamadı.

        - İç sahada en az gol yiyen takım

        Ligin geride kalan bölümünde taraftarı önünde 7 karşılaşmaya çıkan kırmızı-siyahlı ekip, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

        Bu karşılaşmalarda kalesinde 4 gol gören Gaziantep FK, iç sahada en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Gaziantep ekibi, sahasındaki maçlarda 10 kez rakip ağları havalandırdı.

        - 3 oyuncu sakat

        Gaziantep FK'de Bitok, Saborit ve kaleci Dioudis, sakatlıkları nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.

        Tedavileri devam eden ve hafta içi antrenmanlara katılan Kozlowski, Sorescu, Lungoyi ve Arda Kızıldağ'ın durumu ise maç saati belli olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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