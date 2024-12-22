Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te dedelerinden devraldıkları tatlıcılık mesleğini baba ile oğlu sürdürüyor

        Gaziantep'te dedelerinden devraldıkları tatlıcılık işini sürdüren baba ve oğlu, öğrendikleri yöntemlerle mesleklerini gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 11:04 Güncelleme: 22.12.2024 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te dedelerinden devraldıkları tatlıcılık mesleğini baba ile oğlu sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te dedelerinden devraldıkları tatlıcılık işini sürdüren baba ve oğlu, öğrendikleri yöntemlerle mesleklerini gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

        Şahinbey ilçesindeki Karagöz Caddesi'nde 20 metrekarelik iş yerinde mesleğini sürdüren 55 yaşındaki Cengiz Kıllı ve 24 yaşındaki oğlu Mehmet Tolga Kıllı, sabah erken saatlerde geldikleri dükkanlarında, demir kepenkleri kaldırdıktan sonra önlüklerini giyerek tezgahın başına geçiyor.

        Çalışma azmi ve ustalığıyla işini sürdüren aile fertleri, dedelerinden kalan mesleği aynı titizlikle sürdürüyor.

        Mesleğini oğluna da öğreten baba Cengiz Kıllı, sağlığı el verdiği müddetçe mesleğini devam ettirmek istiyor.

        Tatlı ustası Cengiz Kıllı, AA muhabirine, mesleğini severek yaptığını söyledi.

        Tatlıcılık mesleğinin dedesinden kendilerine kaldığını aktaran baba Kıllı, "Bu mesleğe 12 yaşında başladım. Okul bittikten sonra da okula giderken de yine dükkana gelir giderdim. Yaşım 55 hala severek ilk günkü gibi erkenden kalkıp işime geliyorum." dedi.

        İki çocuk sahibi Kıllı, oğlunun da mesleği öğrenmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

        "Kızımı okuttum matematik öğretmeni oldu, oğlum da üniversitede okuyor aynı zamanda yanımda bu işi ilerletiyor ve ilerletmeye devam edecek. Mesleğimizi severek ilk günkü aşkla yapıyorum. Burada katmer, lokma, burmalı kadayıf, fıstıklı kadayıf, billuriye, paşazade tatlıları yapıyorum. 40 yıldır bu dükkanın işletmesini yapıyorum. Bu işe oğlumla devam ediyorum, mutlaka oğlumdan sonra da torunum devam ettirecektir."

        Babasının yanında mesleği öğrenen ve tatlıcılıkta ailenin 4'üncü kuşağı olan Mehmet Tolga Kıllı da 8 yaşından itibaren dükkana geldiğini belirtti.

        İşi severek devam ettirdiğini dile getiren Kıllı, şunları kaydetti:

        "Birinci sınıfta öğretmenim 'Büyüdüğünüzde ne olmak istersiniz?' dediğinde herkes doktor, diş hekimi, öğretmen derken ben 'Tatlıcı olacağım.' diyordum, bundan dolayı da hocalarım beni tanır bilirdi. Tatlıcı olarak mesleğimi birinci sınıf şekilde yaptığım için kendimle gurur duyuyorum. Babam 40 senedir bu dükkanda çalıştığı için beş-altı sene sonra kendisini emekli edeceğiz. Babam emekli olduktan sonra biz de mesleğimizi sürdürmeye, kendisinin adını yaşatmaya devam edeceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Avcılar sapığı olarak bilinen seri katil! 43 kişiyi öldürdü iddiası!
        Avcılar sapığı olarak bilinen seri katil! 43 kişiyi öldürdü iddiası!
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Galatasaray, Kayserispor'a konuk olacak
        Galatasaray, Kayserispor'a konuk olacak
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Çığ tehlikesi sürüyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı
        Çığ tehlikesi sürüyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        Ülkelerin ilginç yılbaşı gelenekleri!
        Ülkelerin ilginç yılbaşı gelenekleri!
        Çekmeköy'de polis otosuna çarpan sürücünün yakınları polise saldırdı
        Çekmeköy'de polis otosuna çarpan sürücünün yakınları polise saldırdı
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Hayır, korkmuyorum"
        Yemen'e hava saldırısı
        Yemen'e hava saldırısı
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        Estetik ameliyatı sonrası ölen sosyal medya ünlüsü Neşe'nin eşi konuştu
        Estetik ameliyatı sonrası ölen sosyal medya ünlüsü Neşe'nin eşi konuştu
        Eleştirmenlere göre 2024’ün en iyi korku/gerilim filmleri
        Eleştirmenlere göre 2024’ün en iyi korku/gerilim filmleri
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Kira yardımı artıyor
        Kira yardımı artıyor
        "Başkan adayları Sergen Yalçın ile görüşmemiş!"
        "Başkan adayları Sergen Yalçın ile görüşmemiş!"
        "Oyuncuları motive etmek çok zor!"
        "Oyuncuları motive etmek çok zor!"
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber

        Benzer Haberler

        Gaziantep İslahiye'de kask takan motosiklet sürücülerine akaryakıt indirimi...
        Gaziantep İslahiye'de kask takan motosiklet sürücülerine akaryakıt indirimi...
        Nurdağı'nda depremde zarar gören 4 sondaj kuyusu yeniden açıldı
        Nurdağı'nda depremde zarar gören 4 sondaj kuyusu yeniden açıldı
        Gaziantep FK'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk hedefi çeyrek final
        Gaziantep FK'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk hedefi çeyrek final
        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u ağırlayacak
        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u ağırlayacak
        Gaziantep'te 95 litre sahte alkol ele geçirildi
        Gaziantep'te 95 litre sahte alkol ele geçirildi
        Bakan Bolat: Suriye ile ticaret hızlanacak (2)
        Bakan Bolat: Suriye ile ticaret hızlanacak (2)