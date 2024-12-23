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        Gaziantep FK sahasında 5'te 5 yaptı

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında iç sahada Onvo Antalyaspor'u 2-0 yenen Gaziantep FK, evinde oynadığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 10:39 Güncelleme: 23.12.2024 - 10:39
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        Gaziantep FK sahasında 5'te 5 yaptı
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        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında iç sahada Onvo Antalyaspor'u 2-0 yenen Gaziantep FK, evinde oynadığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

        Ligin 8. haftasında evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Gaziantep temsilcisi, devam eden haftalarda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1, Göztepe'yi 2-1, RAMS Başakşehir'i 3-0 ve Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.

        Antalyaspor'u dün 2-0 yenen kırmızı-siyahlı ekip, böylelikle ligde sahasında oynadığı son 5 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşadı.

        Ligde 21 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 22 kez havalandırırken kalesinde 24 gole engel olamadı.

        Güneydoğu ekibi, ligin 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.

        - Son 3 iç saha maçında gol yemedi

        Taraftarı önünde oynadığı karşılaşmalarda yediği 4 golle ligin iç sahada en az gol yiyen takımı konumunda olan Gaziantep FK, bu unvanını dünkü karşılaşmada da korudu.

        Ligin 11. haftasında sahasında Göztepe'yi 2-1 yenen kırmızı-siyahlı ekip, devamında oynadığı 3 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

        - Maxim 7 maç sonra gol attı

        Gaziantep ekibinin kaptanı ve gol yollarındaki önemli isimlerinden Maxim, ligde 7 maç sonra gol atmayı başardı.

        Ligde son olarak 8. haftada iç sahada oynanan Beşiktaş karşılaşmasında gol atan ve toplamda 3 gole ulaşan Maxim'in 3 de asisti bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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