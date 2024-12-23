Gaziantep FK sahasında 5'te 5 yaptı
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında iç sahada Onvo Antalyaspor'u 2-0 yenen Gaziantep FK, evinde oynadığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında iç sahada Onvo Antalyaspor'u 2-0 yenen Gaziantep FK, evinde oynadığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
Ligin 8. haftasında evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Gaziantep temsilcisi, devam eden haftalarda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1, Göztepe'yi 2-1, RAMS Başakşehir'i 3-0 ve Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.
Antalyaspor'u dün 2-0 yenen kırmızı-siyahlı ekip, böylelikle ligde sahasında oynadığı son 5 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşadı.
Ligde 21 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 22 kez havalandırırken kalesinde 24 gole engel olamadı.
Güneydoğu ekibi, ligin 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.
- Son 3 iç saha maçında gol yemedi
Taraftarı önünde oynadığı karşılaşmalarda yediği 4 golle ligin iç sahada en az gol yiyen takımı konumunda olan Gaziantep FK, bu unvanını dünkü karşılaşmada da korudu.
Ligin 11. haftasında sahasında Göztepe'yi 2-1 yenen kırmızı-siyahlı ekip, devamında oynadığı 3 karşılaşmada kalesini gole kapattı.
- Maxim 7 maç sonra gol attı
Gaziantep ekibinin kaptanı ve gol yollarındaki önemli isimlerinden Maxim, ligde 7 maç sonra gol atmayı başardı.
Ligde son olarak 8. haftada iç sahada oynanan Beşiktaş karşılaşmasında gol atan ve toplamda 3 gole ulaşan Maxim'in 3 de asisti bulunuyor.
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