Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den kurtuluş günü mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, 25 Aralık'ın yalnızca bir şehrin kurtuluşu değil, aynı zamanda bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin bir sembolü olduğunu belirtti.

Antep savunmasının yalnızca Gaziantep'in değil, bir milletin onurunu ve bağımsızlığını koruma azmini temsil ettiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"103 yıl önce, bu topraklarda yaşanan direniş, yalnızca bir kurtuluş mücadelesi değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğin nasıl büyük bir güç olduğunu gösteren bir destandır. Yokluk içinde, silahsız ve cephanesiz bir halkın vatanını savunma kararlılığı, bugün de hepimize ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Gaziantep halkının o gün gösterdiği cesaret, azim ve fedakarlık, özgürlük ve bağımsızlık için verilen mücadelenin evrensel bir sembolüdür."