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        Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den kurtuluş günü mesajı

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 15:36 Güncelleme: 24.12.2024 - 15:36
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den kurtuluş günü mesajı
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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şahin, mesajında, 25 Aralık'ın yalnızca bir şehrin kurtuluşu değil, aynı zamanda bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin bir sembolü olduğunu belirtti.

        Antep savunmasının yalnızca Gaziantep'in değil, bir milletin onurunu ve bağımsızlığını koruma azmini temsil ettiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

        "103 yıl önce, bu topraklarda yaşanan direniş, yalnızca bir kurtuluş mücadelesi değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğin nasıl büyük bir güç olduğunu gösteren bir destandır. Yokluk içinde, silahsız ve cephanesiz bir halkın vatanını savunma kararlılığı, bugün de hepimize ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Gaziantep halkının o gün gösterdiği cesaret, azim ve fedakarlık, özgürlük ve bağımsızlık için verilen mücadelenin evrensel bir sembolüdür."

        Gaziantep'in tarihini gelecek nesillere aktarmak amacıyla yapılan çalışmalara değinen Şahin, Panorama 25 Aralık Kahramanlık ve Şehitler Müzesi'nin bu misyonun önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

        Şehit ve gazilere olan minnettarlığını ifade aktaran Şahin, "Gaziantep’in kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu kutsal mücadelede canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. 25 Aralık, yalnızca bir gün değil, bizlere bağımsızlığın ne kadar değerli olduğunu hatırlatan bir destandır. Bu eşsiz kahramanlık hikayesi, bizlere her zaman ilham kaynağı olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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